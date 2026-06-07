Почему крупные китайские автобренды не спешат выходить на рынок России

Глава Hongqi в РФ Савельев назвал главную причину отказа автоконцернов КНР от выхода на рынок РФ

Исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев рассказал, почему в Россию пока не пришли новые сильные автомобильные марки из Китая. Дело не только в санкциях или нерешительности. Главный сдерживающий фактор – экономическая невыгодность. Зайти на наш рынок с новой маркой сегодня, по его мнению, стало даже сложнее, чем пару лет назад.

«Помимо традиционных и понятных всем ограничений – санкции – и нерешительности в принятии решений и так далее – есть самая простая причина, по которой они могут не выходить – это экономика. Потому что зайти на российский рынок с новым брендом сейчас еще сложнее. Даже когда мы (компания Hongqi – „РГ“) заходили, мы были не среди первых, уже определенные направления были заняты первопроходцами из Китая, если можно так сказать», – пояснил Савельев.

Любые расчеты показывают, что быстро нарастить большие объемы продаж просто нереально. А без них, по сути, не будет и самой экономики проекта – на начальном этапе это становится просто убыточным.

Именно финансовая целесообразность, убежден топ-менеджер, и мешает целому ряду серьезных китайских игроков последовать примеру уже присутствующих здесь компаний. Названия конкретных брендов он уточнять не стал, предложив журналистам самостоятельно изучить китайские рейтинги.

«Вы увидите, что среди первой пятерки или десятки в Китае, а там – сотни брендов, есть те марки, которые дают объем, по качеству занимают хорошие места в Китае, но пока не присутствуют в России», – резюмировал Савельев.

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