Ввоз иномарок в Россию побил рекорд: главные фавориты мая

«Автостат»: импорт новых легковых машин в мае вырос почти в 2 раза

По итогам мая 2026 года в Россию завезли 69,5 тыс. легковых автомобилей (новых и с пробегом). Цифры, собранные совместным предприятием АО «Электронный паспорт» и ООО « Автостат» (АО «ППК»), озвучили эксперты агентства «Автостат» в ходе онлайн-эфира, посвящённого оперативной ситуации на авторынке.

Если смотреть на новые машины, то здесь картина резко пошла вверх. В прошлом месяце в страну ввезли 34,4 тыс. экземпляров – почти вдвое больше, чем в мае 2025-го (17,8 тыс. шт.). Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов пояснил: это лучший показатель за весь текущий год, а такой скачок случился во многом из-за низкой базы для сравнения. Дело в том, что год назад как раз наблюдался обвал поставок новых машин.

С подержанными легковушками ситуация прямо противоположная. Количество ввезённых б/у авто в конце весны составило 35,1 тыс. штук – на 5% меньше по сравнению с маем 2025-го.

В категории свежих моделей бессменным лидером по импорту остаётся Geely, а бестселлером среди конкретных машин стал её кроссовер Monjaro. Если же говорить о вторичке, то чаще всего везут Toyota, причём самая популярная модель здесь – Corolla.

Китай уверенно удерживает позицию главного поставщика новых авто в РФ. В мае доля КНР составила 72,9%. Киргизия заняла второе место (17,4%), а тройку замкнула Беларусь – на неё пришлось 3,2% ввозимых новых машин.

Подержанные автомобили – история совсем другая. Здесь первенство по-прежнему за Японией (55% всего объёма). В первую тройку вошли также Китай (26,5%) и Южная Корея (8,5%). Как отмечает Удалов, тренд тут очевидный: японский импорт постепенно сдаёт позиции, а китайский, наоборот, наращивает долю. И, скорее всего, эта тенденция сохранится.

Ранее «За рулем» уже называл самые востребованные весной у россиян б/у автомобили.