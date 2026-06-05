Глава АВТОВАЗа рассказал о судьбе Lada Т-134

Максим Соколов рассказал, начнется ли серийный выпуск Lada Т-134

АВТОВАЗ запатентовал дизайн модели Lada Т-134. Глава компании Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ-2026 раскрыл, что ждет эту новинку дальше.

Он подтвердил: внешность автомобиля, который пока носит рабочее название T-134, уже утверждена и не изменится. Пойдет ли машина на конвейер – это, по сути, вопрос трех переменных: времени, наличия бюджета и правильного определения рыночной ниши.

Напомним историю проекта. Этот кроссовер изначально позиционировался как наследник Нивы – модель имела внутреннее имя «Нива-3». Еще в 2025 году автомобиль лично демонстрировали президенту Владимиру Путину во время его поездки в Самарскую область.

Lada T134

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