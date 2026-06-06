Знаменитое тюнинг-ателье превратило Гелендваген в слиток золота на колесах

Тюнинг-ателье Mansory представило Mercedes-AMG G 63 «Золото Форта Нокс»

Ателье Mansory снова удивило мир – на этот раз их «подопытным» стал Mercedes-AMG G 63. Внедорожник превратили в настоящую драгоценность: кузов покрыт матовым золотом, а неофициальное имя у проекта соответствующее – «золото Форта Нокс».

Mercedes-AMG G 63 «Золото Форта Нокс»

Машина выглядит так, будто её только что достали из хранилища. Судя по всему, тюнеры решили, что обычного «Гелика» недостаточно для тех, кто хочет выделиться.

Mercedes-AMG G 63 «Золото Форта Нокс»

Под капотом тоже всё серьёзно. Инженеры Mansory не ограничились косметикой и серьёзно поработали над двигателем. Правда, точные цифры прироста мощности пока не раскрываются, но, судя по репутации ателье, прибавка будет внушительной.

По данным Carscoops, новинка уже привлекла внимание обеспеченных клиентов. Впрочем, для Mansory это привычное дело – эпатировать публику такими проектами.

Mercedes-AMG G 63 «Золото Форта Нокс»

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