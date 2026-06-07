В России появился новый просторный и богато оснащенный седан дешевле Лады

Новые седаны Chevrolet Monza предлагаются в России с ценами от 1,44 млн рублей

На российском рынке появился бюджетный седан Chevrolet Monza – совместное детище SAIC и General Motors, созданное специально для китайского рынка. В страну машины попадают по параллельному импорту, и продаются как из наличия, так и под заказ. Самая низкая цена, которая встречается в предложениях, стартует с отметки 1,44 млн рублей.

Именно за такую сумму, с учётом всех сопутствующих расходов, машину в комплектации Premium предлагают привезти под заказ в Чебоксарах. Салон здесь отделан кожей, установлены кондиционер, электронный «ручник» с функцией AutoHold, а также целых два экрана – цифровая приборная панель и дисплей мультимедиа. У каждого из них диагональ составляет 10,25 дюйма.

Chevrolet Monza

Кстати, сравнение с отечественными моделями оказывается не в пользу последних. Так, самая простая LADA Iskra в кузове седан и с вариатором обойдётся покупателю в 1 497 000 рублей. Аналогичная LADA Vesta на автомате – минимум в 1 631 000. Про « Москвич 6» и говорить нечего: там цены берут старт от 2 237 000 рублей, даже если брать старые комплектации.

Chevrolet Monza с 1,3-литровым турбированным мотором мощностью 163 силы и классическим шестиступенчатым автоматом можно заказать и в других городах. Например, ещё несколько машин в Чебоксарах готовы привезти за 1 460 000 рублей. В Подмосковье аналогичная версия уже стоит 1 530 000, а в Москве – 1 645 000.

Есть на рынке вариант и поспокойнее: с 1,5-литровым атмосферным двигателем (113 л.с.) и тем же автоматом. В Уссурийске такую Monza предлагают за 1 495 000 рублей. Во Владивостоке она дороже – от 1 650 000. А в Кирове, Новосибирске, Москве и Набережных Челнах цены уже доходят до 1 750 000.

Некоторые продавцы предлагают седаны сразу из наличия. В Ярославле Chevrolet можно забрать за 1 760 000 рублей. За 1 850 000 автомобиль продаётся в Благовещенске и подмосковных Мытищах. В Москве цены стартуют от 1 890 000, а в Липецке – от 1 950 000. Машины, помимо прочего, уже есть в Ессентуках, Уфе, Красноярске, Нижнекамске и ряде других городов.

Напомним, что в апреле в России по параллельным схемам начали привозить и новые Chevrolet Captiva. Эти кроссоверы с пяти- или семиместным интерьером также продают как на заказ, так и из готовых партий в разных регионах.

Ранее «За рулем» о других бюджетных моделях на рынке рассказывал.

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