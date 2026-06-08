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Когда «механика» окончательно исчезнет с рынка? Прогноз эксперта

Эксперт Серебряков: доля машин с «механикой» упадет до минимума в ближайшие годы

Почему автомобили с механической коробкой передач всё реже встречаются в продаже и куда исчезает знакомая всем «классика»? Своим мнением на этот счёт поделился Игорь Серебряков, занимающий пост директора по послепродажному обслуживанию в ГК «АвтоСпецЦентр».

Специалист отметил, что мировой спрос на машины с механикой падает – это часть глобального технологического сдвига. Впрочем, в России у этой тенденции есть свои уникальные черты.

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«Механика» с рынка никуда не денется  – скорее, МКП превратится в нишевый продукт. В ближайшие несколько лет её доля продолжит сокращаться и, в конечном счёте, сведётся к минимуму на фоне тотального засилья автоматических коробок», – заявил эксперт.

Впрочем, кое-где МКП останется незаменимой. Серебряков уточнил, что механическая коробка по-прежнему востребована на внедорожниках, в коммерческом транспорте, строительной и дорожной технике. Да и в автоспорте без «ручки» пока никуда.

Для сравнения: статистика за июнь 2025 года показала, что из десяти новых автомобилей лишь три были укомплектованы механикой. А ведь ещё в 2005 году на МКПП приходилось целых 80% продаж!

При этом ситуация не безнадёжна – в России уже запустили выпуск свежих модификаций механических коробок, производство налажено на площадке Заволжского моторного завода.

О том, как меняется рынок и чего ждать от моторной гаммы, «За рулем» ранее подробно объяснил.

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Источник:  Автоновости дня
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