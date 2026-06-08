В компании Volga раскрыли планы по продажам до конца 2026 года

Татьяна Фадеева: производственный план на 2026 год – 30 тысяч автомобилей Volga

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева в интервью «Российской газете» сообщила, какие цели ставит перед собой автопроизводитель.

Она отметила, что у компании предельно четкие задачи. Производственный план на текущий год составляет порядка 30 тысяч автомобилей. Фадеева уточнила, что полторы тысячи машин уже сошли с конвейера, а завод вышел на полную мощность в первую смену.

Она уверена, что этот объем будет выполнен до конца года. Что касается реализации, топ-менеджер сообщила, что компания рассчитывает продать от 25 до 27 тысяч автомобилей, понимая, что часть машин останется в товарном запасе у дилеров по всей России.

Также Фадеева ответила на вопрос о возможном выпуске спецверсий для такси и корпоративных парков. Она заявила, что специальных версий для этих целей не планируется, но выразила надежду, что Volga займет там достойное место. По ее словам, в этом сегменте ключевую роль играют общая стоимость владения и расход топлива.

Она добавила, что стартовые версии автомобилей изначально прекрасно оснащены и при этом экономически привлекательны, что позволит бизнесу комфортно войти в бренд и на практике оценить выгоду эксплуатации Volga.

Напомним, продажи автомобилей Volga стартуют 19 июня. Седан C50 предложат по цене от 2 899 000 рублей, среднеразмерный кроссовер K40 – от 2 749 000 рублей, а кроссовер K50 – от 4 199 000 рублей. На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года был представлен кроссовер Volga K50.