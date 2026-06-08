В Hongqi рассказали, какие еще модели бренда появятся в России

Иван Савельев: В РФ привезут обновленные H5, HS3 и HS5 и новый гибрид HS6 PHEV

На ПМЭФ-2026 компания Hongqi наглядно показала, что метит в премиум и люкс. Но при этом готова решать и обычные задачи – от деловых поездок до перевозки сотрудников.

Для важных гостей форума Hongqi выделила целый парк своих топ-машин: представительские седаны H9, бизнес-седаны H5 и минивэны HQ9.

Главной премьерой стал роскошный седан Hongqi Guoya – вершина дизайна и технологий марки.

Иван Савельев, глава Hongqi в России, подтвердил: до конца 2026 года у нас появится обновленный бизнес-седан H5. У него серьезно поменяют внешность и салон, но технику оставят прежней. Сейчас машина проходит сертификацию.

Hongqi Guoya

А в 2027 году обещают обновленные кроссоверы HS3 и HS5, а также совершенно новую модель – гибрид HS6 PHEV (с подзарядкой от розетки). В Китае его уже выпускают, и он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как автомобиль, проехавший дальше всех на одной заправке и полном заряде батареи.

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