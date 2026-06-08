В Hongqi рассказали, какие еще модели бренда появятся в России
На ПМЭФ-2026 компания Hongqi наглядно показала, что метит в премиум и люкс. Но при этом готова решать и обычные задачи – от деловых поездок до перевозки сотрудников.
Для важных гостей форума Hongqi выделила целый парк своих топ-машин: представительские седаны H9, бизнес-седаны H5 и минивэны HQ9.
Главной премьерой стал роскошный седан Hongqi Guoya – вершина дизайна и технологий марки.
Иван Савельев, глава Hongqi в России, подтвердил: до конца 2026 года у нас появится обновленный бизнес-седан H5. У него серьезно поменяют внешность и салон, но технику оставят прежней. Сейчас машина проходит сертификацию.
А в 2027 году обещают обновленные кроссоверы HS3 и HS5, а также совершенно новую модель – гибрид HS6 PHEV (с подзарядкой от розетки). В Китае его уже выпускают, и он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как автомобиль, проехавший дальше всех на одной заправке и полном заряде батареи.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube