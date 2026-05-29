Подсветка пешеходов и непробиваемые шины — уникальный седан уже в России

Hongqi Guoya выходит на российский рынок с ценами от 27,7 млн рублей

На российском рынке состоялась презентация флагманского седана Hongqi Guoya – модели, которая впервые позволяет китайскому бренду на равных соперничать с такими монстрами, как Aurus Senat и Mercedes- Maybach. Показ прошел в Москве, в Музее Гаража особого назначения, а ценник у дилеров стартует с отметки 27,7 миллиона рублей за версию Elegance. Топовая модификация Imperial обойдется уже в 31,7 миллиона.

Hongqi Guoya

За эти деньги покупатель получает не просто дорогой автомобиль, а целый набор уникальных технологий. Взять хотя бы фары, которые умеют подсвечивать пешеходов и буквально «заглядывать» за поворот. Или шины, способные самостоятельно затягивать проколы прямо на ходу – без необходимости экстренно останавливаться и менять колесо.

Над внешностью Guoya работал Джайлс Тейлор, который раньше рисовал машины для Rolls-Royce. Результат получился узнаваемым: крупные ретро-фары, напоминающие лепестки подсолнуха, строгие линии кузова и вертикальные фонари сзади, стилизованные под китайские дворцовые светильники. На капоте красуется выдвижная фигурка «Дух элегантности», которая фиксируется под углом 23,5 градуса – это прямая отсылка к наклону земной оси.

Салон отделан кожей Nappa, натуральным деревом и металлом. Древесину, кстати, везут из северных регионов Китая, чтобы она не трескалась от перепадов температур. Цветовых решений масса, включая необычные фиолетовый и зеленый. Приятно, что управление основными функциями осталось на физических кнопках – это делает интерьер не только красивым, но и удобным в повседневной жизни.

Интерьер Hongqi Guoya

Технологическая начинка впечатляет даже бывалых водителей. Система Face ID узнает владельца в лицо и сама подстраивает настройки под него. Центральный OLED-дисплей на 14,2 дюйма может менять форму, а меню мультимедиа уже переведено на русский (хотя адаптация еще продолжается). Водительское кресло регулируется в 24 направлениях, имеет вентиляцию, подогрев и массаж с двадцатью зонами. Безопасность обеспечивают девять подушек и максимальные пять звезд по китайскому краш-тесту C-NCAP.

Задним пассажирам уделено не меньше внимания: два отдельных кресла с подогревом, вентиляцией, массажем. Их можно трансформировать в спальные места, а в спинках передних сидений встроены планшеты для управления мультимедиа. Система 4D-вибрации синхронизируется с музыкой, создавая на заднем ряду эффект настоящей «вибродискотеки». Вдобавок в салоне работают 32 динамика и система активного шумоподавления.

Техническая часть не подкачала. Покупателям доступны два гибридных варианта: V6 с двойным наддувом (380 сил, 570 Нм) и V8 Biturbo (476 л.с., 680 Нм). Оба – с полным приводом от BorgWarner и восьмиступенчатым автоматом ZF. Электромотор на 218 л.с. позволяет проезжать короткие дистанции на электротяге. Пневмоподвеска регулирует клиренс на 45 мм, а полноуправляемое шасси улучшает маневренность на парковке и устойчивость на трассе. Шины с самозатягиванием проколов, как уже упоминалось, избавляют от срочного ремонта.

Серия Golden Sunflower, к которой относится Guoya, – это особый бренд внутри Hongqi. Он отсылает к лимузину CA70 Sunflower, который в прошлом веке возил китайское руководство. Декор машины буквально пропитан символами: лепестки подсолнуха, орнаменты на руле, уже упомянутые вертикальные фонари. По словам представителей марки, эти детали подчеркивают национальную идентичность и желание показать миру новый уровень роскоши.

Гарантия на Hongqi Guoya составляет два года или 100 тысяч километров. Дилеры предлагают расширенную поддержку до трех лет и 150 тысяч километров. Адаптация мультимедийных систем к российским реалиям пока не завершена, но использовать автомобиль в полной мере можно уже сейчас. Для тех, кто ищет не просто статусную игрушку, а реальное технологическое превосходство, этот седан вполне может стать новым ориентиром на рынке.

