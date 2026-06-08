Два кроссовера «дочки» Chery подешевели: сколько удастся сэкономить

Кроссоверы Soueast S06 и S07 стали доступнее в России на 50 тысяч рублей

Автомобильный бренд Soueast, являющийся «дочкой» Chery, решил сделать модели S06 и S07 привлекательнее для российских покупателей. Судя по свежим прайс-листам компании, с июня этого года прямая выгода на автомобили 2026 года выпуска выросла на 50 тыс. рублей. Хотя номинальные цены в рублях остались прежними, фактическая экономия стала существеннее.

Начнём с самого компактного кроссовера линейки – Soueast S06. Ранее скидка на него составляла 100 тыс. рублей, а теперь достигла 150 тысяч. По сути, это снижение стоимости на 1,5-1,7 процента. Для переднеприводной версии «Престиж 2WD» ценник составляет 2 949 000 рублей, а полноприводный вариант AWD обойдётся в 3 329 000 рублей. Кстати, у них различаются не только приводы: на версии без полного привода стоит 1,5-литровый турбомотор на 147 лошадиных сил (210 Нм) в паре с роботом на шесть ступеней, тогда как полноприводная модификация оснащается двигателем объёмом 1,6 литра мощностью уже 186 сил (275 Нм) вместе с классическим 8-диапазонным автоматом.

Soueast S06, Soueast S07

Теперь о семиместном Soueast S07, который тоже стал немного дешевле. Прямая выгода на него в комплектациях «Престиж» и «Премиум» 2026 года выросла до 100 000 рублей, что даёт снижение примерно на 1,4-1,5 процента. Интересная деталь: на машины 2024 и 2025 годов выпуска такая скидка вообще не распространяется. В итоге свежие S07 в России стоят дешевле, чем те, что сошли с конвейера год-два назад. В версии «Престиж» такой автомобиль можно взять за 3 299 000 рублей, а «Премиум» – за 3 449 000 рублей. Причём техническая начинка у всех исполнений одинаковая: 1,6-литровый турбодвигатель на 186 л. с., 8-ступенчатый автомат и полный привод.

Soueast S07

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