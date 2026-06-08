Чтобы залить бензин, теперь нужно отстоять цифровую очередь — в Севастополе ввели QR-коды на топливо

В Севастополе на АЗС ввели лимит по QR-кодам: 20 литров в неделю и жесткий тайминг работы

По данным издания Pravda.Ru, настоящий цифровой квест развернулся в Севастополе – теперь, чтобы заправить машину, нужно не просто приехать на АЗС, а заполучить QR-код через онлайн-систему. Глава региона Михаил Развожаев объяснил такие меры желанием побороть очереди и снизить ажиотаж, но на практике процесс выглядит как испытание на скорость реакции. Раньше можно было просто крикнуть «до полного», а сейчас – сначала отстоять виртуальную очередь, потом успеть до девяти вечера, иначе код сгорит.

Правила игры, прямо скажем, суровые: один автомобиль – один код – не больше 20 литров в неделю. Для владельцев внедорожников, привыкших глотать топливо ведрами, это настоящий шок. По сути, это не просто ограничение, а порционная диета для железного коня. Маркетологи с экологами могут говорить о бережливости, но для обычного водителя это превращается в сущий кошмар: приходится пересматривать маршруты и экономить каждую каплю.

Логист по грузоперевозкам Денис Крылов в разговоре с Pravda. Ru отметил, что внедрение таких цифровых лимитов – это всегда удар по транспортной логистике. Если система не учитывает, куда и зачем ездят машины, мелкие грузоперевозки просто встанут – мы получим паралич целых сегментов рынка.

Но это еще не все сюрпризы. Даже если водитель чудом получил заветный QR-код, расслабляться рано – «счастливый билет» превращается в тыкву ровно в девять вечера. Система работает в жестком тайминге: успел до заката – поехал, опоздал – суши весла. В остальное время заправки стоят на паузе, и никакие уговоры не помогут.

Первыми этот механизм распределения обкатывают станции сети «ТЭС». Остальные АЗС пока просто наблюдают со стороны. Процесс сильно напоминает раздачу дефицита из советского гастронома, только вместо весов и прилавка теперь смартфоны и серверы. Развожаев подчеркивает: количество кодов напрямую зависит от того, сколько топлива физически приехало в резервуары. Нет бензина – нет и кодов.

Технические проблемы и юридические тонкости

Многие водители уже пытаются делать запасы в канистрах, превращая машину в крепость на колесах. Но при лимите в 20 литров такая стратегия практически бессмысленна. Куда большее значение имеет исправность самого автомобиля. Инженер-автомеханик Михаил Лазарев предупреждает: любые дефекты топливной системы или датчиков в условиях нехватки топлива становятся критическими. Проверка герметичности бака и состояния форсунок сейчас – не прихоть, а необходимость. Иначе каждый лишний километр будет обходиться в копеечку, а заправка кондиционера при неправильном подходе вообще станет роскошью, которая «сжирает» драгоценное горючее.

Реальность, как водится, оказалась жестче прогнозов. Уже в ночь на 7 июня суточный лимит кодов разлетелся за час. Это не рынок, это, скорее, аукцион на выживание. Следующую партию цифровых пропусков на АЗС «выбросят» только вечером. Пока чиновники доводят до ума свои алгоритмы, водители привыкают к мысли, что бензин – это привилегия для самых быстрых и удачливых.

Ситуация уже заставляет многих задуматься о покупке более экономичной машины. Самые экономичные внедорожники выглядят сейчас настоящим спасением на фоне этих QR-квестов. Юрист по ДТП Олег Зорин обращает внимание на юридическую сторону вопроса: ограничение продажи топлива может вызвать серьезные споры, если оно не подкреплено официальными актами о чрезвычайной ситуации. Поэтому водителям стоит внимательно следить за любыми постановлениями местной власти.

Итак, ключевые детали новой системы: коды выдаются через специальную онлайн-платформу, и их количество строго ограничено суточными запасами топлива. Работает эта цифровая очередь строго с 9 утра до 9 вечера. Лимит в 20 литров на одну машину в неделю – фиксированный, и обойти его пока не получается. Правда, все это работает только на заправках сети «ТЭС», расширение на другие сети пока только в планах. Эпоха беззаботных визитов на АЗС в Севастополе временно ушла в историю.

Ранее «За рулем» писал о том, как новые правила на АЗС усложняют жизнь водителям.