Угонщики переключились на старые машины

Эксперт Сергей Демидов рассказал, какие автомобили угоняют чаще всего

В России резко упало число угонов застрахованных машин: за первые четыре месяца 2026 года их стало в три раза меньше, чем два года назад.

Однако если машину все же похищают, то это, скорее всего, автомобиль старше четырех лет – на такой возраст приходится 57% случаев. Парадокс: новые машины угоняют реже всего. Всего 3,3% краж пришлось на авто младше года, рассказал вице-президент «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов.

Чаще всего воры выбирают массовые Kia и премиальные Lexus. Премиальные бренды лидируют и по размеру выплат: с 2025 года рекордные суммы – свыше 7 млн рублей – получили владельцы угнанных BMW M5, Lexus RX и Lexus LX. А вот китайские бренды, которые сейчас составляют основу молодого парка в России, не попали даже в топ-5 самых угоняемых.

Чтобы защитить машину, эксперты советуют не экономить на противоугонных системах. Лучший вариант – нестандартная установка с комбинированной защитой или скрытым подключением. Для премиум-авто эффективнее спутниковые комплексы: они помогут быстро отследить машину.

Владельцам массовых моделей разумнее выбирать гибридный подход, например, иммобилайзер плюс механический замок на капот.