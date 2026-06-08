Можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива

Врач Рудковский: после кваса и кефира за руль можно через 10-15 минут

Квас, кефир и безалкогольное пиво – продукты, которые по документам не относятся к алкогольным. Но у водителей к ним особое отношение, и не зря. Психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский объяснил, почему не стоит расслабляться.

В безалкогольных напитках обычно содержится до 0,5% этанола. Такой объём не способен вызвать опьянение, но приборы – алкотестеры, к примеру – могут уловить следы спирта. Причём ситуация усложняется контекстом.

Квас и кефир – классика естественного брожения, в них остаётся немного этанола. Дозы смешные, на психомоторные реакции они не влияют. С безалкогольным пивом та же история: его специально очищают, но убрать алкоголь полностью технически невозможно. С точки зрения медицины – всё безопасно.

Но есть одно «но». Сразу после употребления таких напитков в выдыхаемом воздухе может кратковременно появиться алкоголь. Особенно если речь про свежий квас или напиток, выпитый минуту назад. Это не опьянение – так называемый остаточный эффект, когда этанол задержался в полости рта и дыхательных путях. Через некоторое время показатели падают до нуля.

Вот почему стоит запомнить простое правило: выпил кваса, кефира или безалкогольного пива – подожди 10-15 минут перед тем, как садиться за руль. Этого хватит, чтобы показатели пришли в норму и лишних вопросов на дороге не возникло.

На количество тоже стоит обращать внимание. Если выпить залпом пару литров кваса, в теории этанол может накопиться в более ощутимых объёмах. Такое редко, но всё же способно повлиять на результаты проверки.

И ещё один момент – состояние организма. Усталость, хронический недосып, приём лекарств – всё это само по себе снижает концентрацию и скорость реакции. Даже если в напитках алкоголя нет, за руль в таком состоянии лучше не садиться.

«Сами по себе квас, кефир или безалкогольное пиво не делают человека пьяным. Но в вопросах вождения лучше исключать любые факторы, которые могут вызвать сомнения или повлиять на безопасность», – резюмирует Антон Рудковский.

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