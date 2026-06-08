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Боитесь включать кондиционер в машине сразу? Эксперт развеял миф

Эксперт Славнов: автокондиционер можно включать сразу после запуска двигателя

Многие автовладельцы привыкли считать, что включение кондиционера сразу после запуска двигателя вредит мотору.

Однако, как утверждает специалист в беседе с Lenta.ru, это не более чем распространенное заблуждение. Современные инженеры изначально закладывают в конструкцию машин все необходимые алгоритмы для любых режимов работы – система охлаждения не создает опасной нагрузки в первые секунды.

Кстати, здоровье водителя и пассажиров, по словам эксперта, должно быть на первом месте. Если в салоне настоящее пекло, медлить с охлаждением не стоит. Включайте систему без страха – она спроектирована для таких условий.

Ранее «За рулем» объяснил, когда «механика» окончательно исчезнет с рынка.

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Источник:  Lenta.ru
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