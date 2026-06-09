Прайс-лист самого дешевого корейского кроссовера на российском рынке переписали

В России увеличилась минимальная цена корейского кроссовера KGM Tivoli

Корейский бренд KGM, который многие помнят под старым именем SsangYong, неожиданно перекроил ценник на свой бюджетный кроссовер Tivoli. Выяснилось, что из списка доступных версий полностью пропала стартовая модификация «Сити» – та самая, что стоила ровно 3 млн рублей.

Вот и получилось, что без учёта всевозможных скидок самый дешёвый Tivoli теперь стартует от 3,39 млн рублей. Разница, как несложно подсчитать, – 405 тысяч. Сейчас модель предлагают всего в двух исполнениях: «Оптимум» за 3,39 млн и «Премьер» за 3,6 млн.

KGM Tivoli

Правда, для покупателей есть приятный момент. На обе комплектации действует прямая скидка в 200 тысяч рублей. Это значит, что реально у дилеров кроссовер можно забрать за 3,19 и 3,4 млн рублей соответственно. Разница с прежней базой всё равно ощутимая, но не такая пугающая.

Что касается начинки – тут без сюрпризов. Под капотом у всех Tivoli один и тот же мотор: 1,5-литровый турбодвигатель, выдающий 163 лошадиные силы. Трудится он в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом Aisin. А вот полного привода не предусмотрено – только передний.

KGM Tivoli

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