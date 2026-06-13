Красный индикатор — не шутка: как не угробить двигатель в жару

Простые правила спасения мотора от перегрева

Летом двигатель работает на пределе, особенно если включен кондиционер. Опасность перегрева возрастает, если антифриз нагревается выше штатного рабочего диапазона (обычно 80-105°C).

Но беда не приходит внезапно: перед тем как из-под капота повалит пар, машина начнет терять тягу, из печки подует холодным воздухом, а стрелка температуры поползет в красную зону. Появился сладковатый запах антифриза или белый дым из глушителя? Немедленно останавливайтесь.

Чем дольше мотор перегревается, тем серьезнее последствия. Сначала страдают сальники, затем деформируется головка блока цилиндров, а в финале – задиры в цилиндрах и заклинивание. Ремонт обойдется в десятки тысяч рублей.

Что делать в критический момент? Выключите кондиционер, включите печку на полную мощность и откройте окна – салон превратится в сауну, зато мотор получит дополнительное охлаждение. Остановитесь, дайте двигателю поработать на холостых пару минут, затем заглушите. Главное правило: ни в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка на горячем автомобиле – вас ошпарит кипятком под давлением.

Чтобы избежать перегрева, достаточно следить за уровнем антифриза, раз в два года менять жидкость и вовремя чистить радиатор. Профилактика всегда дешевле капитального ремонта.