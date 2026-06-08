Российские автопроизводители обсудят импортозамещение деталей на крупном форуме

В рамках ПластФорума состоится сессия, посвящённая локализации автокомпонентов

17 июня в рамках ПластФорума состоится профильная сессия, посвящённая локализации автокомпонентов. Мероприятие, получившее название «Локализация автокомпонентов: от критических решений до успешных практик», пройдёт с 12:00 до 14:30 в МВЦ «Крокус Экспо». Площадкой выступит павильон 1, зал 3 – там же будет работать открытая конференц-зона.

Мероприятие пройдет под модерацией Максима Кадакова — журналиста и главного редактора журнала «За рулем».

Среди докладчиков заявлены представители крупнейших игроков отрасли. В частности, о своих наработках расскажут специалисты АО «АвтоВАЗ, ПАО «Соллерс», АО МАЗ «Москвич», ИТЦ «АВТОТОР», НПК «Автоприбор», MGC Group, Кластера автомобильной промышленности и других профильных предприятий. Участники планируют поделиться конкретными кейсами и обсудить болевые точки рынка.

Сама выставка Rosmould | Rosplast | 3Д-ТЕХ, в программу которой и входит эта сессия, пройдёт с 16 по 19 июня. Кстати, в этом году формат расширили до четырёх дней, плюс добавилось новое направление – Техтекстиль | Техкомпозит. Уже сейчас своё участие подтвердили порядка 400 компаний. Все они привезут оборудование, материалы, пресс-формы и решения для переработки пластмасс.

Для посещения экспозиции и мероприятий деловой программы выставок Rosmould | Rosplast | 3Д-ТЕХ необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию . Бесплатный билет по промокоду: RM26-C8OBY.