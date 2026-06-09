Audi обошла BMW и Mercedes на российском рынке

Эксперт Целиков: Продажи Audi в России в мае превысили показатели BMW и Mercedes

В мае текущего года на российский учет поставили 1159 новых автомобилей Audi. Это в 6,3 раза превышает показатель мая прошлого года (185 шт.), сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. При этом продажи BMW упали на 1,4% (до 1075 машин), а Mercedes-Benz, наоборот, прибавил 21% (751 автомобиль).

Как объясняет эксперт Сергей Целиков, Audi впервые за долгое время сумела обойти своих извечных конкурентов. Секрет, по его словам, кроется сразу в двух вещах – в модельном ряду и особенностях поставок. На деле 86% всех проданных Audi – китайской сборки. У BMW этот показатель составляет 41%, а у Mercedes-Benz – меньше 5%.

Кстати, выбор моделей у Audi заметно проще, чем у конкурентов. Посмотрите на тройку лидеров: кроссовер Q5 разошёлся тиражом 650 штук, Q3 – 206, а на А5 пришлось 111 машин. Между прочим, у BMW в топе оказались Х3 (362 авто), Х5 (163) и Х6 (96). Что касается Mercedes-Benz, тут ситуация ещё интереснее: самый популярный G-класс набрал 160 единиц, GLE – 121, а замыкает пятёрку Е-класс с результатом 98 машин.

В общем-то, все эти автомобили попадают в Россию неофициально – через транзитные страны, коммерческий или частный ввоз, после того как немецкие бренды прекратили прямые поставки ещё в 2022-м.

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