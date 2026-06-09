Многодетным автомобилистам могут предоставить новую льготу

В Госдуму внесен законопроект о возврате утилизационного сбора для многодетных

В Госдуму 8 июня поступил законопроект, который может существенно облегчить финансовую нагрузку на многодетные семьи при покупке автомобиля. Документ, опубликованный на официальном сайте нижней палаты парламента, предлагает компенсировать уже уплаченный утилизационный сбор.

Изменения планируется внести в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», дополнив его новым пунктом. В нем говорится, что правом на возврат ранее уплаченного утильсбора или его части «обладают граждане, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет или в возрасте до 23 лет при условии их обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения».

Предполагается, что возврат ранее уплаченного утильсбора может быть осуществлен исключительно в отношении транспортных средств, которые являются личным имуществом физлиц, указанных в настоящем пункте. Правительством могут быть установлены дополнительные требования к сроку владения транспортным средством, их количеству, а также к размеру возвращаемого утильсбора, отмечается в документе.

Авторы инициативы обратили внимание, что введенный утильсбор сделал менее доступным покупку многих транспортных средств. Рост цен также затронул и машины, позиционируемые заводом-изготовителем как семейные в силу их размеров и, как правило, большего объема двигателя.

«Представляется, что принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению уровня социальной защищенности многодетных семей. Кроме того, принятие настоящего законопроекта может позитивно сказаться на демографических показателях», – сказано в пояснительной записке.

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