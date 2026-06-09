ОСАГО признали убыточным: подорожает ли страховка для российских водителей?

Уровень выплат по ОСАГО в России превысил 100%: РСА перечислил причины

ОСАГО в России впервые за долгое время стало убыточным для страховщиков. По итогам первых четырёх месяцев 2026 года уровень выплат с учётом расходов на ведение дел перевалил за психологическую отметку и составил 104,3%. Об этом заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Иными словами, компании выплачивают пострадавшим больше, чем собирают с автовладельцев в виде премий.

Средняя выплата за январь-июль подскочила на 8,6% и достигла почти 120 тысяч рублей – 119 197, если быть точными. Годом ранее эта цифра была на десять тысяч меньше. При этом средняя цена годового полиса, наоборот, выросла совсем незначительно и составила 7557 рублей. Евгений Уфимцев, президент РСА, отметил, что за четыре месяца заключили 22 млн договоров, из них 8,1 млн – краткосрочные, со средней премией всего 210 рублей.

По его словам, реформа по индивидуализации тарифов, которая делает страховку справедливее для аккуратных водителей, пока помогает сдерживать цены. Но этого недостаточно.

«Необходимо усилить меры по борьбе с мошенничеством и недобросовестными практиками, что позволит обеспечить снижение уровня выплат с учетом расходов на ведение дел ниже 100%», – подчеркнул Уфимцев.

Общая картина по деньгам выглядит так: премий собрано 106,4 млрд рублей, а выплачено – 91,3 млрд. Правда, из этой суммы ещё не вычли отчисления в компфонд и операционные расходы страховых. После их учёта прибыль оказывается меньше, чем объём выплат, пояснили в Союзе.

Почему так вышло? В РСА винят подорожание запчастей, общую экономическую ситуацию и, конечно, мошенников.

«Активизация применения недобросовестных практик и мошенничества, недостаточность контроля за приобретением полисов, неопределенность позиции судов по сверхлимитным выплатам» – вот неполный список бед, который привели в организации.

Готовятся к осени – тогда заработает фотовидеофиксация автомобилей без полисов. «Проводится законотворческая работа, направленная на ограничение сверхлимитных выплат», – добавили в РСА. Параллельно страховщики активнее взаимодействуют с полицией в борьбе с мошенниками.

Автоэксперт Игорь Моржаретто согласен: виноваты дорогой ремонт и алчные схемы. Он хвалит недавнее решение Конституционного суда, которое ограничило выплаты по «автогражданке» 400 тысячами рублей.

Моржаретто надеется, что камеры на дорогах решат проблему без повышения тарифов. Сейчас проверить страховку может только инспектор, а камеры с крупными штрафами заставят «безлошадных» водителей купить полис.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин уверен, что пойдут обоими путями.

«Мы уже давно видим, насколько оторваны от реальности стоимость ремонта и цены запчастей в справочниках», – сетует он.

По его мнению, сборы от ОСАГО вырастут за счёт расширения тарифного коридора и пересмотра коэффициентов.

Окончательное решение по тарифам принимает Банк России. В РСА говорят, что пока не знают планов регулятора – будет ли он расширять коридоры ставок или менять территориальные коэффициенты.

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