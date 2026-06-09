Водителям простят долги за парковку, если приложение зависло

Минтранс предложил освободить водителей от платы за парковку при сбоях

Автомобилисты будут освобождены от внесения платы за парковку, если ее нельзя произвести по не зависящим от пользователя обстоятельствам, сообщили в пресс-службе Минтранса. Поправки к закону «Об организации дорожного движения», которые пока находятся на стадии общественного обсуждения, предполагают важные послабления для автомобилистов. Если техника подвела, а вины водителя в этом нет, платить за парковку не придется.

В пресс-службе Минтранса уточнили: эта мера задумана как инструмент для защиты от необоснованных штрафов. По сути, у автовладельцев появится больше законных оснований оспорить наказание за неоплату, если парковочное приложение или терминал дали сбой.

Регионам при этом дадут право самим решать, какие способы оплаты считать основными, а какие – альтернативными. Туда же войдет и порядок уведомления о технической проблеме, из-за которой провести платеж не удалось.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что проект предполагает создание централизованной системы управления всем парковочным пространством. На деле это значит, что вместо разрозненных решений появится единая координация на уровне регионов и муниципалитетов. Главная цель – сделать количество мест сбалансированным, улучшить ситуацию на дорогах и снизить загрузку улично-дорожной сети.

Что еще интересно: для парковок, где нет технических средств контроля, вводят постоплату. Разработчики рассчитывают, что это заметно снизит административную нагрузку на водителей. В общем-то, сейчас, если нет шлагбаума или автоматической камеры, приходится проявлять чудеса смекалки – новые правила упростят процесс.

В целом, как отмечают в Минтрансе, грядущие изменения унифицируют регулирование парковочного пространства и поднимут эффективность его использования. Помимо гибких платежей, в документах пропишут четкие определения, единую систему управления и расширят полномочия органов власти.

Почему это вообще стало проблемой? Из-за ограничений связи и мобильного интернета оплата через приложение у многих автовладельцев попросту не проходила. Найти исправный паркомат рядом удавалось далеко не всегда. В некоторых регионах поток исков от водителей, требовавших отменить штрафы, перегружал мировые суды. И, кстати, многим действительно удавалось добиться отмены. В Петербурге ситуацию пытались решить точечно – внесли парковочное приложение в «белые списки», но это была полумера. Текущий же проект предлагает, по сути, универсальное решение.

О том, за какие еще нарушения можно получить штраф, «За рулем» недавно подробно разбирал.