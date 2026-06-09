Продажи Omoda и Jaecoo рванули вверх: май стал рекордным месяцем для марок

Продажи Omoda и Jaecoo выросли в 2,8 раза: топ-3 моделей

Автомобили Omoda и Jaecoo установили новый глобальный рекорд. По итогам минувшего мая совокупные продажи двух марок взлетели в 2,8 раза относительно того же месяца прошлого года – результат составил 75 911 машин. Такую цифру раскрыли в объединённой пресс-службе брендов.

Бренды сегодня представлены на 69 рынках по всему миру, а их дилерская сеть превышает 1,3 тысячи центров. Май 2026-го впервые в истории позволил маркам преодолеть планку в 75 тысяч проданных автомобилей за месяц.

Главным двигателем роста, по сути, стал сегмент машин на альтернативных источниках энергии (NEV). Их продажи подскочили в 3,3 раза, до 51 016 единиц. Покупатели всё чаще выбирают экологичные модели.

Среди конкретных моделей безоговорочным лидером оказался кроссовер Jaecoo J6 – он разошёлся тиражом 26 335 штук. На втором месте Jaecoo J7 с результатом 19 405 машин, а третью строчку занял фастбек-кроссовер Omoda C5 – 19 098 проданных экземпляров.

В Omoda и Jaecoo отмечают: повышенный спрос на NEV-модели прямо подтверждает растущий интерес к фирменной супергибридной системе SHS (Super Hybrid System). Она как раз сочетает высокую топливную экономичность с большим запасом хода. Заодно компании продолжают внедрять технологию суперинтеллектуальной парковки SIVP. Эта система позволяет машине парковаться без участия водителя и подъезжать к владельцу по команде.

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