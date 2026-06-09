Цена одной версии самого дешевого Москвича изменилась: сколько он стоит теперь

Кроссовер Москвич 3 в одной из версий с МКП подорожал на 15 тыс. рублей

В июне российский автопроизводитель незаметно изменил прайс на начальную версию Москвича 3: базовое исполнение с МКП прибавило в цене 15 тысяч рублей.

Речь идет о модификации «Стандарт Телематика 2026». Она появилась в линейке всего месяц назад и изначально стоила ровно на 15 тысяч меньше, чем «Стандарт Плюс Телематика 2026» с аналогичной трансмиссией. Теперь обе версии стоят одинаково – 2 040 000 рублей.

Чем же отличается подорожавшая комплектация от старшей «плюсовой»? Список потерь невелик: руль здесь с полиуретановой оплеткой вместо кожи, вместо климат-контроля стоит обычный кондиционер, а аудиосистему радуют только четыре динамика (а не шесть). Плюс к этому у «Стандарта» нет шторки багажника. Зато все версии Москвича 3 оснащаются одинаковым мотором. Под капотом у них 1,5-литровая бензиновая турбо-«четверка», выдающая 136 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента, а привод – исключительно передний.

Москвич 3

Во всех комплектациях зашита и фирменная телематика. Речь о трехлетней подписке на сервисы «Мой Москвич» и «М-Контроль», которая входит в цену авто. Через приложение можно удаленно следить за состоянием машины, отпирать или запирать двери, давать доступ другим людям, а также получать сигналы тревоги – скажем, о срабатывании сигнализации или падающем заряде АКБ.

Примечательно, что на рынке еще остаются Москвичи 3 2025 года выпуска. Их предлагают в шести исполнениях, а ценовой коридор колеблется от 1 952 000 до 2 175 000 рублей.

Москвич 3

Ранее «За рулем» уже рассказывал о возвращении доступных кроссоверов на российский рынок.