Первый рамный внедорожник известной марки выйдет на рынок уже в этом году

Рамный внедорожник Hongqi G919 выйдет на рынок Китая до конца 2026 года

Китайская марка Hongqi наконец-то раскрыла имя своего первого рамного внедорожника. Модель, которую впервые показали публике на Пекинском автосалоне в 2026 году, получила индекс G919 – об этом сообщили в пресс-службе бренда. Выход новинки на китайский рынок запланирован на конец текущего года.

Машина создана в рамках стратегического партнёрства с Huawei, и её внешность вышла по-настоящему суровой. Кузов отличается массивными формами, кубическим силуэтом и прямоугольной оптикой. С завода внедорожник оснащается усиленным передним бампером, силовыми порогами, буксировочными проушинами, экспедиционным багажником на крыше и светодиодными прожекторами. Предусмотрены и крепления – можно установить запасное колесо или дополнительный кофр.

Hongqi G919

Внутри установлены цифровая приборная панель и крупный сенсорный экран мультимедиа. Руль тут трёхспицевый, с физическими кнопками – без сенсорных панелей.

С технической точки зрения G919 – это последовательный гибрид. В основе силовой установки лежит 2,0-литровый турбомотор, который работает как генератор, и четыре отдельных электродвигателя – по одному на каждое колесо. Суммарная отдача системы достигает 620 кВт, или 843 лошадиные силы, а пиковый крутящий момент составляет 1320 Н·м. Такая схема даёт возможность реализовать управление вектором тяги в реальном времени: по сути, имитируется работа блокировок дифференциалов, но без классических механических узлов.

Питание электромоторов обеспечивает литий-ионная батарея ёмкостью 63 кВт·ч. На чистом электрике внедорожник может проехать до 280 км по циклу CLTC – в городе это делает его практически бесшумным. Ещё одна интересная деталь – цифровая платформа Huawei Qiankun ADS пятого поколения. Комплекс специально адаптировали для бездорожья, так что он умеет распознавать броды, камни и глубокие колеи.

Ранее «За рулем» сравнивал этот бренд с другими новинками китайского автопрома.