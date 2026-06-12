Эти вещи могут взорваться, если их оставить в машине на жаре

Топ-5 вещей, которые категорически нельзя оставлять в автомобиле в жару

Автомобиль для многих не просто транспорт, а настоящий мини-дом на колесах. Водители привычно забивают салон массой полезных вроде бы мелочей – от навигаторов до зажигалок. Но с приходом лета часть этого добра превращается в угрозу и для пассажиров, и для самой машины. Рассказываем, что категорически нельзя оставлять в салоне, когда столбик термометра ползет вверх.

Начнем с банальности, которая удивит многих. Газовая зажигалка – вещь, которую возят даже те, кто не курит. Пригодится и костер разжечь, и торчащие нитки на одежде оплавить.

Проблема в том, что этот мелкий девайс категорически не дружит с высокой температурой. Внутри припаркованной летом машины воздух легко прогревается до 50-70 градусов. Хотя большую часть года пролежавшая на консоли зажигалка ведет себя смирно, оказавшись под прямыми солнечными лучами, она превращается в бомбу. ГАЗ расширяется настолько, что корпус попросту разрывает. Салон осыпает острыми осколками – а дальше, считай, до пожара рукой подать.

Что с этим делать? Самый надежный вариант – вообще не возить зажигалку в жару. Если без нее никак, прячьте ее в «бардачок», подальше от солнца.

Обычные спички – плохая замена: отсыреют в первый же дождливый день. А вот туристические спички устойчивы к воде и, главное, никогда не взрываются.

Очки и бутылки

Казалось бы, что общего у солнцезащитных очков с пластиковой бутылкой воды? И то, и другое способно устроить в машине пожар. Линзы очков работают как линза – фокусируют солнечные лучи в точку, и этой температуры хватит, чтобы воспламенить обивку. Шанс невелик, но исключать его не стоит.

Тот же эффект дает и бутылка, даже пластиковая. Наполненная водой, она тоже начинает работать как увеличительное стекло. Вдобавок пластик при сильном нагреве выделяет вредные вещества – например, бисфенол А и производные бензола. Риск для здоровья тут нешуточный.

Уходя из машины, не оставляйте очки на приборной панели, руле или сиденье. Лучше убрать их в специальное отделение под потолком – в большинстве современных авто оно предусмотрено. Бутылки тоже не стоит оставлять на виду: прячьте в «бардачок», бокс подлокотника или в кармашки дверей.

Правда, даже там от нагрева они спасутся не полностью.

Аэрозольные баллоны

По своей сути любой аэрозольный баллон мало чем отличается от зажигалки. При нагревании под солнечными лучами газы в нем сильно расширяются и не находят выход. В итоге происходит взрыв.

Электронные гаджеты

Смартфоны, планшеты, ноутбуки и пауэрбанки – еще один источник потенциальной опасности. Все эти устройства не любят сильного нагрева и нуждаются в защите от прямого попадания солнечных лучей. Возможность возгорания самих этих девайсов не слишком высока, хотя и не исключается полностью. А вот вероятность повреждения аккумуляторов и жидкокристаллических экранов куда выше.

Медикаменты и косметика

Большинство лекарственных препаратов очень сильно боятся жары и солнечного света. Хранить их рекомендуется при температурах не выше 25 градусов по Цельсию в прохладном и защищенном от солнца месте. Часть препаратов при несоблюдении этих требований теряет лекарственные свойства из-за химического изменения состава. Последующий прием испорченных лекарств может не только не вылечить, но и навредить. Точно так же в машине портятся и косметические средства.

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