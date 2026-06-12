Самый дешевый кроссовер BMW серьезно обновится: подробности и фото
Баварский автопроизводитель приступил к дорожным тестам обновленного X1, который ждет серьезная модернизация. Есть вероятность, что в ходе этих изменений модель сменит и название – особенно это касается топовой версии.
Если раньше самый мощный вариант именовался X1 M35i, то после рестайлинга он может получить индекс M40i. Причем изменения затронут не только шильдики: инженеры пересмотрят дизайн кузова и интерьера, подтянув его к стилистике электрической линейки Neue Klasse. Что это дает на практике? Передняя часть кроссовера станет напоминать электромобиль iX3 – узкая вертикальная решетка радиатора, компактные фары и совершенно другой бампер с увеличенным воздухозаборником. Корму тоже переработали, хотя в целом она осталась узнаваемой – задние фонари иные, но общий силуэт не изменился.
Внутри обещают настоящую революцию для компактного кроссовера. В салоне появится та же система iDrive, что и в iX3: длинный узкий дисплей, растянутый между передними стойками. К нему добавят новую цифровую приборную панель и отдельный сенсорный монитор. Получается, по части мультимедиа X1 догонит старшие модели.
Под капотом возможны сюрпризы – хотя точной информации пока нет. Не исключено, что баварцы оставят прежние моторы, и тогда самой мощной версией останется X1 с 2,0-литровым турбодвигателем на 316 л.с. и 400 Нм крутящего момента, работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом. Впрочем, не исключены и другие варианты – производитель держит интригу.
О том, как некоторые автомобилисты и тюнеры радикально меняют внешность машин, «За рулем» недавно рассказывал.
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