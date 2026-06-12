Самый дешевый кроссовер BMW серьезно обновится: подробности и фото

Прототип нового BMW X1 в стиле Neue Klasse заметили на дорожных испытаниях

Баварский автопроизводитель приступил к дорожным тестам обновленного X1, который ждет серьезная модернизация. Есть вероятность, что в ходе этих изменений модель сменит и название – особенно это касается топовой версии.

BMW X1 нового поколения на испытаниях

Если раньше самый мощный вариант именовался X1 M35i, то после рестайлинга он может получить индекс M40i. Причем изменения затронут не только шильдики: инженеры пересмотрят дизайн кузова и интерьера, подтянув его к стилистике электрической линейки Neue Klasse. Что это дает на практике? Передняя часть кроссовера станет напоминать электромобиль iX3 – узкая вертикальная решетка радиатора, компактные фары и совершенно другой бампер с увеличенным воздухозаборником. Корму тоже переработали, хотя в целом она осталась узнаваемой – задние фонари иные, но общий силуэт не изменился.

BMW X1 нового поколения на испытаниях

Внутри обещают настоящую революцию для компактного кроссовера. В салоне появится та же система iDrive, что и в iX3: длинный узкий дисплей, растянутый между передними стойками. К нему добавят новую цифровую приборную панель и отдельный сенсорный монитор. Получается, по части мультимедиа X1 догонит старшие модели.

BMW X1 нового поколения на испытаниях

Под капотом возможны сюрпризы – хотя точной информации пока нет. Не исключено, что баварцы оставят прежние моторы, и тогда самой мощной версией останется X1 с 2,0-литровым турбодвигателем на 316 л.с. и 400 Нм крутящего момента, работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом. Впрочем, не исключены и другие варианты – производитель держит интригу.

О том, как некоторые автомобилисты и тюнеры радикально меняют внешность машин, «За рулем» недавно рассказывал.