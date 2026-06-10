Stellantis отзывает 1 млн машин из-за серьезной неисправности

Stellantis отзывает Jeep Wrangler и Jeep Gladiator из–за неисправности ГУР

Stellantis отзывает в США более 1 млн автомобилей из-за дефекта в системе гидроусилителя руля.

Это может увеличить риск возгорания, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Американский регулятор раскрыл пугающую деталь: дефект способен привести к пожару, когда владелец уже покинул автомобиль. Электрогидравлический насос, как выяснилось, греется даже без ключа в замке зажигания.

Под удар попали две модели: внедорожник Jeep Wrangler и пикап Jeep Gladiator. Концерн Stellantis отзывает машины, выпущенные с 2021 по 2025 год включительно. В качестве решения проблемы обещана бесплатная диагностика в дилерских центрах с последующей заменой критически важных компонентов.

Однако история не ограничивается только насосом. Параллельно Stellantis инициировал еще одну кампанию – отзыву подлежат 17 тысяч автомобилей. Причина в другом: там кроется угроза в аккумуляторной батарее, которая тоже способна спровоцировать возгорание.

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