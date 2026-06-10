Раскрыта дата начала продаж трех новых моделей Volga

Марка Volga раскрыла дату начала продаж трех моделей, их характеристики и цены

Автомобили возрожденного бренда Volga появятся в продаже уже 19 июня – об этом сообщили представители марки. Стартовая линейка включает сразу три модели: седан C50 и два кроссовера – K40 и K50.

Седан Volga C50 станет базовым автомобилем в линейке. Под капотом у него 2,0-литровый двигатель, выдающий 150 или 200 лошадиных сил, в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – только передний. Оснащение включает светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ. Цена на этот D-класс стартует с 2 899 000 рублей.

Что касается кроссоверов, то модель K40 относится к среднеразмерному сегменту. Покупатели смогут выбирать между мотором объемом 1,5 литра (147 сил) и 2,0-литровым двигателем на 200 лошадей. Коробок передач две на выбор: 7-диапазонный робот или 8-ступенчатый автомат. Привод – передний или полный. Среди опций – двухзонный климат, панорамная крыша и аудиосистема на 11 динамиков. Минимальная цена – 2 749 000 рублей.

Флагманская модель Volga K50 – крупный кроссовер D-сегмента. Начинка серьезнее: 2,0-литровый мотор мощностью 238 сил, 8-ступенчатый автомат и полный привод в базе. В списке оборудования – панорамная крыша, контурная подсветка салона и премиальная аудиосистема с 12 динамиками. Стоимость этого варианта начинается с 4 199 000 рублей.

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