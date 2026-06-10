Езда без прав на мотоцикле: какой штраф можно за это получить

Штраф за езду без прав на мотоцикле в 2026 году начинается от 500 рублей

Главное, что нужно усвоить каждому, кто садится за руль двухколесного транспорта: права обязательны. Закон строг, и управление мотоциклом, скутером или мопедом без удостоверения – прямое нарушение, чреватое серьезными последствиями.

Однако само понятие «мотоцикл» сегодня стало довольно размытым. На рынке полно самых разных средств передвижения, и для каждого – своя категория. Всего их три: А, А1 и М. Категория А открывает дорогу мотоциклам и квадроциклам с мотоциклетным рулем, двигателем от 125 «кубиков» и мощностью больше 15 лошадиных сил. А1 – это техника полегче: скутеры и мокики объемом 50-125 куб. см, до 15 сил. Кстати, если вы сдаете на А, отметку об А1 ставят автоматом. Ну а категория М – для самых скромных мопедов с мотором до 50 куб. см. Ее тоже дают «в нагрузку» при открытии А или В.

Что будет, если проигнорировать эти правила? Санкции зависят от обстоятельств. Ситуация первая: права есть, но вы их забыли дома. Тут все относительно безобидно – предупреждение или минимальный штраф 500 рублей по статье 12.3. Но если удостоверения нет вовсе, разговор совсем другой. За езду без прав по части 1 статьи 12.7 придется выложить от 5 до 15 тысяч рублей.

Особенно жестко наказывают тех, кто садится за руль нетрезвым. Алкоголь за рулем мотоцикла по статье 12.8 грозит арестом на 10-15 суток, штрафом в 45 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет. Кстати, если права уже были изъяты, а байкер все равно выехал на дорогу, это еще один штраф – 30 тысяч рублей. Вдобавок могут арестовать на 30 суток или отправить на исправительные работы до 120 часов. Неприятный сюрприз: накажут, даже если лишили только автомобильных прав.

Повторные нарушения – совсем другая история. За рецидив можно схлопотать уже 50-100 тысяч рублей штрафа или 200 часов исправительных работ. А если владелец мотоцикла доверил руль человеку без прав, в том числе несовершеннолетнему, – приготовьтесь расстаться с 30 тысячами рублей.

Категория М и электроскутеры

По большому счету, управление мопедом или скутером тоже подразумевает наличие прав. Единственная лазейка – термин «дорога общего пользования». Если вы катаетесь исключительно в лесу, на треке или у себя во дворе, предъявить вам вроде бы нечего. Но вот незадача: само определение «дороги» в ПДД настолько размыто, что при встрече с инспектором может начаться долгий спор. Лучше не рисковать и иметь удостоверение даже в деревне – полицейские рейды и камеры теперь есть везде.

Владельцы электроскутеров и электромопедов тоже не в стороне. Несмотря на отсутствие ДВС, правила четко говорят: мотоциклы с мотором до 4 кВт приравниваются к категории М и при выезде в город права нужны обязательно.

Мопед в деревне: мифы и реальность

Многие до сих пор уверены, что в глубинке ездить на мопеде можно без всяких корочек. Увы, это не так. Как уже упоминалось, понятие «дорога» трактуется очень широко: это может быть и обычная тропинка, приспособленная для движения. Так что лучше не испытывать судьбу и оформить документы.

Можно ли ездить на мотоцикле с правами категории B?

Короткий ответ – нет. Для управления мотоциклами нужна именно категория А. Исключение – легкие мопеды до 50 куб. см, на которые категория М автоматически добавляется при получении или обмене прав.

Уголовная ответственность

За простое нарушение ПДД уголовное дело не возбудят. Но если вы сбили человека и нанесли ему тяжкий вред здоровью, все может закончиться не штрафом, а реальным сроком.

С какого возраста можно учиться

Права категории А выдаются с 18 лет, хотя учиться можно уже в 17. На категории А1 и М – с 16, а обучение – с 14. Кстати, скидка 25% при оплате штрафа действует только в том случае, если у нарушителя есть действующее удостоверение.

Ранее «За рулем» рассказывал, на что смотреть в первую очередь при покупке подержанного мотоцикла.