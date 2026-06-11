Дешевле Лады и «китайцев»: в России седан с автоматом продают за 1,7 млн рублей

Новые седаны Kia Pegas предлагаются в России с ценами от 1,69 млн рублей

Новый компактный седан Kia с мифологическим названием добрался до российского рынка. Речь о модели Pegas, которую собирают в Китае на совместном предприятии Dongfeng-Yueda-Kia. Приобрести ее сейчас можно прямо из наличия – цены стартуют от 1 690 000 рублей.

Kia Pegas

Забавно, но отечественная Lada Vesta в среднем оснащении, с вариатором сегодня обойдется дороже – 1 735 000 рублей. Даже Changan Alsvin в версиях 2024 года стоит уже от 1 889 900 рублей. А за Livan S6 Pro 2023 года выпуска просят и вовсе от 2 084 000 рублей.

Минимальную цену за новый Pegas, судя по свежим объявлениям, просят в Москве и Оренбурге – ровно 1 690 000 рублей. В обоих случаях речь о базовой комплектации из наличия. Туда входят кондиционер, бортовой компьютер, простенькая аудиомагнитола с монохромным экраном, электростеклоподъемники, регулировка зеркал с электроприводом, 12-вольтовая розетка с USB и даже люк в крыше.

В Москве другие продавцы предлагают точно такие же машины в базе дороже – от 1 779 000 до 1 850 000 рублей. Еще один автомобиль нашелся в Новосибирске за 1 800 000 рублей.

Интерьер Kia Pegas

Официально Kia Pegas на российский рынок никогда не поставлялся. Выпускается он в Китае и оснащается безальтернативным 1,4-литровым атмосферным мотором MPI мощностью 95 лошадиных сил. Двигатель известен своей надежностью – ресурс, подтвержденный миллионами километров, накатанных в такси. В паре с ним – классический 4-ступенчатый автомат.

Ранее «За рулем» рассказал, как изменились цены на все машины в России.