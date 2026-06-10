Продажи автомобилей этого бренда резко выросли в мае

Аналитик Целиков: Продажи Mazda в РФ за 5 месяцев 2026 года выросли в 9,5 раза

В мае на российский учет было поставлено 1397 новых автомобилей Mazda. Это в 5,2 раза больше (+423%), чем в мае прошлого года (267 шт.). Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков. Объемы реализации автомобилей Mazda на российском рынке за январь – май 2026-го достигли 9930 штук. Это почти в 9,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда разошлось лишь 977 единиц.

По сути, всю статистику марке обеспечила одна-единственная модель – кроссовер CX-5. Именно на него пришлось свыше 90% всех регистраций. Таких машин китайской сборки нашли своих владельцев 8520 штук.

Остальные модели в структуре продаж бренда смотрятся куда скромнее. На CX-50 пришлось 4,2% рынка, а на более компактный CX-30 – только 2,2%. Причем подавляющее большинство – 94% – поставок в РФ сегодня формирует китайский автопром, добавил эксперт.

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