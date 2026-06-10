Вы неправильно накачиваете шины! Эксперт все объяснил

Эксперт Марков назвал главные опасности из-за недокачанных и перекачанных шин

Все знают, что давление в шинах нужно контролировать. Но все ли реально делают это?

Штатные датчики давления, широко применяемые сейчас в автомобилях, проблему решают лишь отчасти – главный контроль все равно остается за водителем. Внутреннее давление в шинах – штука комплексная, отвечающая за эффективное сцепление с дорожным покрытием, сопротивление аквапланированию, экономию топлива и срок службы шин. Недостаток или избыток даже нескольких десятых атмосфер может привести к ухудшению этих и многих других параметров.

Рекомендованные значения давления в шинах зависят от конкретного автомобиля, типоразмера шин и условий использования. Как правило, данные указаны на информационной табличке на кузове автомобиля или в руководстве по эксплуатации. При загрузке автомобиля внутреннее давление в шинах необходимо увеличить: в среднем на 0,5 бара при поездке с багажом и несколькими пассажирами на легковом автомобиле и до 1 бара в случае с шинами на больших внедорожниках. А что будет, если выйти за эти значения?

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

– При нормальном давлении воздуха внутри шины нагрузка равномерно распределяется между всеми элементами конструкции – каркасом, боковинами и протектором. Когда давление падает, каркас шины нагружается сильнее, что приводит к повышенному износу плечевых зон протектора, увеличению расхода топлива и снижению характеристик управляемости. Также из-за повышенной деформации шины увеличивается трение ее внутренних слоев при качении, в результате чего шина перегревается. Из-за увеличенного теплообразования при движении могут появляться расслоения в каркасе.

При дальнейшей эксплуатации такой шины ее внутренняя структура неизбежно разрушается, и в случае длительного движения даже с незначительной утечкой в несколько десятых бар шина может получить необратимые повреждения внутренних частей и производить ремонт будет уже нецелесообразно – шину потребуется заменить, так как в движении она может разорваться. В связи с этим устранять причину пропуска воздуха необходимо сразу после ее обнаружения.

При избыточном же давлении в шинах уменьшается сопротивление качению, что улучшает накат автомобиля и незначительно снижает расход топлива. Однако этот эффект сопровождается рядом негативных последствий, которые перевешивают потенциальную экономию.

Во-первых, снижается сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, ухудшается управляемость. Во-вторых, шины хуже амортизируют неровности, что приводит к дискомфорту при езде и повышенной нагрузке на подвеску. В-третьих, на сильно перекаченных шинах возрастает нагрузка на их каркас (может привести к их разрыву при наезде на дорожное препятствие на высокой скорости), и износ протектора локализуется в его центральной части.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о плюсах и минусах низкопрофильных шин.