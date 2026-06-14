Таких Мерседесов всего три в мире, и один выставили на продажу — какова цена?

Один из трех Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG Hammer продают на аукционе RM Sotheby's

Купе Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG Hammer 1988 года выпуска выставлено на аукцион RM Sotheby's.

Ожидаемая цена составляет около 900 тысяч долларов, или около 65 млн рублей, – то есть перед нами, вероятно, самый дорогой Mercedes-Benz W124 в истории. Объясняется такой прайс просто: в свое время столь производительных и роскошных машин в Аффальтербахе построили лишь три штуки. Сердце машины – 6-литровый V8 с отдачей 380 л.с. и 580 Нм, работающий в паре с 4-ступенчатой АКП.

Скажете, маловато ступеней? Ну, в 1980-е делали именно так, и разгон до 100 км/ч у Мерседеса с этой коробкой занимает ровно 5 секунд. Динамики и стиля добавляют аэродинамический обвес, спортивная подвеска Bilstein, усиленные тормоза и классические колесные диски 17".

Пробег этого красавца с креслами Recaro – 58 тысяч км, но состояние оценивается как близкое к идеальному. Отличный экспонат чьей-то частной коллекции в ближайшем будущем – но надеемся, он все же будет иногда выезжать на дорогу...

Ранее «За рулем» рассказал, что на продажу выставили другого интересного «немца» – один из самых маленьких автомобилей в мире.