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Как предотвратить эвакуацию машины? Есть только один способ

Водитель может забрать машину с эвакуатора, если устранил причину задержания

Автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил один нюанс, который многих водителей спасает от лишних трат. Если вы сумели добраться до места эвакуации до того, как эвакуатор тронулся, у вас есть полное право забрать свое авто обратно – никуда его везти не обязаны.

По его словам, закон четко прописан: «Транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте». То есть главное – быстро исправить то, за что вас хотели эвакуировать: например, неправильная парковка, или машина блокирует другую.

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На деле часто водители просто теряются и не знают о таком праве, а потом платят за штрафстоянку и услуги эвакуатора. Между прочим, если вы успели, а эвакуатор все равно уехал – это уже прямое нарушение.

О подобных юридических тонкостях «За рулем» ранее рассказал.

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Источник:  Газета.Ru
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