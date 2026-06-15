Как предотвратить эвакуацию машины? Есть только один способ
Автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил один нюанс, который многих водителей спасает от лишних трат. Если вы сумели добраться до места эвакуации до того, как эвакуатор тронулся, у вас есть полное право забрать свое авто обратно – никуда его везти не обязаны.
По его словам, закон четко прописан: «Транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте». То есть главное – быстро исправить то, за что вас хотели эвакуировать: например, неправильная парковка, или машина блокирует другую.
На деле часто водители просто теряются и не знают о таком праве, а потом платят за штрафстоянку и услуги эвакуатора. Между прочим, если вы успели, а эвакуатор все равно уехал – это уже прямое нарушение.
О подобных юридических тонкостях «За рулем» ранее рассказал.
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