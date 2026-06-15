Спрос на новые мотоциклы в России взлетел: какие бренды в лидерах

«Автостат»: рынок новых мотоциклов в России вырос на 26% в мае

В мае 2026 года в России было продано 9 586 новых мотоциклов. Эксперты агентства « АВТОСТАТ», опираясь на данные АО «ППК», подсчитали, что прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26%.

Почти 35% всей проданной в конце весны мототехники обеспечили три бренда. Речь идет о Regulmoto (1 472 штуки), Voge (983 экземпляра) и Motoland (852 единицы). В пятерку лидеров также попали Racer (621 штука) и Bajaj (356 штук).

Что касается конкретных моделей, то тут безоговорочное первенство удерживает Motoland XF300. Этот мотоцикл разошелся тиражом в 748 штук. Сразу за ним в рейтинге идут Voge DS (389 штук), Racer RC 300 (225 экземпляров) и Regulmoto Sport (179 штук). Замыкает пятерку лучших Voge 300, который продали в количестве 163 штук.

В целом за первые пять месяцев 2026 года в стране реализовали 24 173 новых мотоцикла. Показатель оказался на 14% выше, чем в январе-мае 2025-го.

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