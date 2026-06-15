Машина «закипела» на дороге: что делать

Автомобиль «закипел»: порядок действий при перегреве мотора в жару

Перегрев двигателя – ситуация, способная выбить из колеи даже не новичка. Но вместо паники лучше действовать по четкому алгоритму: плавно сбросьте скорость, уйдите на обочину и включите «аварийку». Если из-под капота уже идет дым, будьте вдвойне осторожны.

Вы заглушили мотор? Торопиться не стоит. Когда явных клубов дыма нет, двигатель лучше не глушить, а включить отопитель салона на полную мощность. Это поможет распределить излишки тепла. Зато строжайший запрет – открывать капот или снимать крышку расширительного бачка: вас может ошпарить кипятком или ядовитым паром под давлением.

Кстати, насчет охлаждения. Поливать раскаленный радиатор или сам двигатель холодной водой – верный способ убить мотор термическим ударом. Лучшее решение здесь – просто подождать, пока агрегат остынет естественным образом.

Что делать, если мотор заводится, а вы не нашли явной поломки? Ехать до ближайшего сервиса можно, но визит к механикам откладывать не советуют. Как уточняют эксперты портала Quto.ru, частая причина беды – утечка антифриза. Если уровень охлаждающей жидкости упал, ее можно долить на месте. Однако это временная мера – настоящую причину должен искать специалист.

А вот и другая напасть, знакомая жителям мегаполисов: тополиный пух, листва и грязь, забившие соты радиатора. В этом случае выход простой – помывка. Чтобы проверить, есть ли жидкость в системе, включите печку. Пошел горячий воздух – хорошо, можно попробовать продолжить путь. Если же из дефлекторов дует холодом, глушите мотор и вызывайте эвакуатор. Ехать дальше – прямой риск «загнуть» движок.

В общем-то, если компетенций для диагностики не хватает или сомнения сильны, не пытайтесь лезть в мотор сами и сэкономить. Ошибка в такой ситуации может легко удвоить или даже утроить счет за ремонт.

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