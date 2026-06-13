Ездить на вездеходе теперь можно без специальных прав: кому это пригодится?

Закон об управлении вездеходами с правами категории «B» поможет развитию туризма

Принятый Госдумой закон позволяет водителям с категориями B, C и D садиться за руль багги, внедорожников и вездеходов. Эту новость прокомментировал Игорь Моржаретто – партнер аналитического агентства « Автостат» и известный автоэксперт. Он напомнил, что несколько лет назад аналогичное послабление уже вводили для квадроциклов. Теперь, по словам специалиста, пришла очередь более серьезной и крупной техники.

«Цель закона – развитие внедорожного туризма в России. Это очень модное направление во всем мире, и особенно в России. Многие увлекались этим, но делали это с нарушениями закона. Также многих останавливало то, что нужно специально идти учиться», – поясняет Игорь Моржаретто.

Управлять вездеходами на законных основаниях станет возможным, но при соблюдении пары условий: нужно пройти соответствующий инструктаж и находиться под наблюдением инструктора. Эксперт отметил – такая техника объективно сложнее квадроцикла, однако законодатели приняли именно это решение. Нововведение в первую очередь окажется полезным для любителей активного отдыха, которые путешествуют, к примеру, на Алтай, где поездки по горным тропам – обычное дело.

«Это пригодится тем, кто увлекается активным туризмом. Например, поехали на Алтай, а там вам предлагают еще покататься по горным тропам. Теперь у вас есть законная возможность при условии проведения инструктажа», – добавил специалист.

Стоит напомнить, что ранее народные избранники утвердили документ, разрешающий владельцам прав категорий B, C и D управлять мощными внедорожниками категории AII. Раньше для этого требовалось отдельное удостоверение тракториста-машиниста. По старым правилам обладатели обычных прав могли ездить лишь на легких внедорожниках категории AI. Теперь же ограничение снято, но только для самоходных машин массой до 3500 килограммов и вместимостью не более восьми пассажирских мест (водитель в это число не входит).

Ранее «За рулем» уже писал, что с 1 июля 2026 года водителям официально разрешат ездить по виртуальным трассам.