Представлен новейший крупный кроссовер Volkswagen: подробности о модели

Прошла премьера нового гибридного кроссовера Volkswagen ID Era 8X

Новый Volkswagen ID Era 8X внешне копирует черты старшей модели линейки, однако заметно уступает ей в габаритах. Длина автомобиля составляет 5020 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1750 мм при колесной базе в 2970 мм.

Volkswagen ID Era 8X

Интересная деталь: кроссовер будет предлагаться исключительно в гибридном исполнении. Под капотом – 1,5-литровый двигатель мощностью 143 лошадиные силы, а суммарная отдача двух электромоторов (один спереди, другой сзади) достигает 503 л.с. Правда, вариантов батарей два. Базовая версия довольствуется аккумулятором на 51,1 кВт·ч – на чистом электричестве можно проехать до 340 км, а общий запас хода превышает 1,4 тыс. км.

Volkswagen ID Era 8X

В более дорогих комплектациях устанавливается батарея на 65,2 кВт·ч. Это дает уже 400 км без подзарядки и до 1,5 тыс. км в смешанном цикле. По данным Autohome, салон сертифицирован как пятиместный – пока непонятно, появятся ли альтернативные варианты планировки.

Volkswagen ID Era 8X

Ранее «За рулем» уже сравнивал, как конкурировать с такими гибридами будут кроссоверы Chery.