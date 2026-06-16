Самый надежный рамник Toyota появился в продаже в России: актуальные цены

В России начались продажи новых Toyota Sequoia с ценами от 11,3 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи новой Toyota Sequoia третьего поколения. Крупнейший рамный внедорожник из Северной Америки уже появился на классифайдах: машины продают как из наличия, так и под заказ по цене от 11,3 млн рублей.

Toyota Sequoia

Базируется актуальная «Секвойя» на платформе TNGA-F (GA-F) – той же самой, что лежит в основе Toyota Tundra, Tacoma, Land Cruiser 300 и Lexus LX. При всех современных доработках инженеры не стали отказываться от классической рамы, так что автомобиль по-прежнему заточен на буксировку тяжелых прицепов и поездки по бездорожью.

Главная смена курса – отказ от 5,7-литрового «атмосферника» V8. На смену ему пришла гибридная система i-Force Max: 3,5-литровая «шестерка» с двумя турбинами в паре с электромотором выдают суммарные 437 л. с. и внушительные 790 Нм крутящего момента. Трансмиссия теперь исключительно 10-диапазонный автомат, а привод – только полный.

Самый доступный вариант – «внедорожная» модификация TRD Pro. Во Владивостоке такой внедорожник обойдется заказчику в 11 275 000 рублей. В базе у него: 18-дюймовые кованые диски, Off-Road подвеска с амортизаторами Bilstein, усиленная защита днища, алюминиевые накладки на педалях, особые шильдики на кузове и черные элементы экстерьера.

Интерьер Toyota Sequoia

Если присматриваться к Москве, за ту же комплектацию здесь просят уже 12 398 000 рублей. В Сыктывкаре ценник еще выше – 12 575 000 рублей. Версия Limited, которая считается богаче, доступна в столице из наличия минимум за 13 990 000 рублей.

Оснащение Limited включает полный светодиодный свет, «зимний пакет» (обогрев передних кресел, руля и лобового стекла), адаптивный круиз-контроль с мониторингом слепых зон, камеру кругового обзора с парктрониками, электрорегулировки сидений с памятью настроек, бесключевой доступ с запуском двигателя по кнопке и 22-дюймовые литые диски. Словом, набор почти максимальный.

Встречается на витринах и версия 1794 Edition – ее имя отсылает к году основания техасского ранчо, на месте которого и расположен завод, собирающий «Секвойи». Кстати, за комплектации Platinum и Capstone, как правило, просят уже больше 15 миллионов рублей.

Отдельная гордость этой модели – репутация. Еще осенью прошлого года Toyota Sequoia возглавила рейтинг самых надежных и долговечных автомобилей по версии iSeeCars. Специалисты подсчитали: у «японца» наибольшие шансы преодолеть 250 000 миль (примерно 400 тысяч километров) без серьезных поломок.

Ранее «За рулем» рассказывал о появлении в шоурумах нового крупного внедорожника.