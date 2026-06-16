Из Лады Гранты сделали катафалк: как он выглядит и как оснащен?

Стартовали продажи катафалка на базе Lada Granta за 2,8 млн рублей

Известный бюджетный седан от АВТОВАЗа получил необычное перевоплощение. Теперь на базе Lada Granta выпускают фургон для ритуальных служб, стоимость которого составляет 2,8 млн рублей. Компания «ПрофМобиль НН» из Нижегородской области начала принимать заказы на эту модификацию.

Что входит в оснащение? Выдвижной подиум для гроба длиной 2300 мм установлен по левому борту. Вокруг него смонтированы специальные оградительные поручни. В стандартный набор также включили бактерицидный облучатель.

Кроме того, предусмотрены выносные опоры для установки гроба. Разработчики не забыли и о дополнительных мелочах – есть отсеки для венков, крышки гроба и даже лопат. Подробности об этом необычном предложении ранее появились в журнале Motor.

Ранее «За рулем» рассказывал о необычных спецавтомобилях на базе российских моделей.