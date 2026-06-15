Стало понятно, почему механики советуют ставить колеса прямо на любой ровной парковке

Автослесарь Денис Хромов назвал причину выхода из строя ШРУСов при парковке

Сайт Pravda.Ru выяснил, почему опытные механики советуют на парковке всегда возвращать руль в нейтральное положение перед тем, как выйти из машины. Оказывается, даже короткая стоянка с вывернутыми колесами запускает в деталях подвески и рулевого управления необратимые процессы, которые через пару лет обернутся визитом в сервис.

Главный удар принимают на себя резинотехнические изделия – пыльники ШРУСов. Когда руль вывернут до упора, эти гофрированные чехлы оказываются в растянутом или перекрученном состоянии. Резина не приспособлена часами находиться под таким статическим напряжением, и на поверхности начинают появляться микротрещины.

– Разрыв пыльника – это приговор для шарнира. Через небольшую щель внутрь моментально попадает дорожная грязь и вода, которые работают как абразив. Если вовремя не заметить проблему, ШРУС начнет хрустеть, и его придется менять целиком, что сегодня стоит от 5 до 25 тысяч рублей в зависимости от модели, – рассказал автослесарь Денис Хромов.

Кстати, не только ШРУСы страдают от такой парковки. Сайлентблоки и втулки стабилизатора в вывернутом положении испытывают постоянное усилие на скручивание. Внутри шарниров резина теряет эластичность и начинает расслаиваться гораздо раньше срока. В результате водитель получает стуки в подвеске и ухудшение управляемости даже на самых живучих кроссоверах.

Причем рулевое управление тоже испытывает дискомфорт. Хотя насос гидроусилителя при заглушенном моторе не качает жидкость, механические элементы – рейка, тяги и наконечники – остаются жестко зафиксированными в крайнем положении, создавая неравномерную нагрузку на уплотнители.

– Длительное нахождение рулевых тяг в неестественном изгибе ведет к перенапряжению их защитных чехлов. Металл за одну ночь не устанет, но резиновые элементы из-за постоянного растяжения дубеют и теряют герметичность. Это открывает путь коррозии внутрь рулевой рейки, – объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Оставляя колеса прямо, вы даете деталям отдохнуть и сохраняете их ресурс, что особенно ценно, учитывая нынешние цены на обслуживание.

В холода ситуация усугубляется. Резина становится хрупкой, и если оставить пыльник в растянутом состоянии на морозе, его эластичность падает до критического уровня. При запуске двигателя и попытке выровнять замерзшие колеса задубевшая резина может просто лопнуть. Перепады температур при коротких поездках только ускоряют разрушение материала.

Единственное исключение – парковка на уклоне. Здесь безопасность перевешивает заботу о пыльниках, и ПДД требуют повернуть руль так, чтобы машина уперлась в бордюр при откате. Это страховка от самопроизвольного движения, которая убережет от тяжелого ДТП.

Во всех остальных случаях, на ровных площадках и во дворах, колеса должны стоять строго прямо. Чтобы выработать привычку, достаточно перед выключением зажигания плавно докрутить руль до упора в одну сторону и вернуть его в центральное положение, ориентируясь по логотипу на ступице.