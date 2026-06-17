Список разрешенных для такси в России машин пополнился добротным кроссовером

Минпромторг добавил Jetour X70 Plus в перечень автомобилей для такси

Власти продолжают корректировать реестр машин, которым разрешено работать в такси. Очередное изменение коснулось модели Jetour X70 Plus, сообщили в Министерстве промышленности и торговли.

«Правительство расширило перечень марок и моделей автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси. Распоряжение об этом находится на подписи. Речь идет об одном автомобиле Jetour X70 Plus», – говорится в сообщении ведомства.

Jetour X70 Plus

По сути, в Минпромторге подчеркнули, что ключевой фактор – сборка в России. Этот кроссовер собирают по специнвестиционному контракту, причем уровень локализации у него довольно высокий.

Кстати, это далеко не первое пополнение списка в последнее время. Еще в мае туда включили кроссовер Omoda C5, который выпускают на мощностях завода АГР, расположенного в Калуге.

Напомним, с 1 марта в России вступил в силу закон, регулирующий требования к локализации авто для такси. Причем модели могут попасть в реестр по одному из двух сценариев.

Либо машина набирает нужное количество баллов локализации (схожая система действует для госзакупок), либо выпускается по специнвестиционным контрактам, подписанным в период с марта 2022 по март 2025 года.

О других новинках на российском рынке «За рулем» ранее рассказывал.