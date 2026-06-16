Российский Senat вышел на старт — дилеры получили первые машины

Седан Senat 900 за 12 млн уже в шоу–румах, но пока только для просмотра

В дилерских центрах России начали появляться автомобили новой отечественной марки Senat. В компании «Рольф» уточнили, что пока речь идет исключительно о выставочных экземплярах, предназначенных для знакомства публики с новинкой

В столичном центре «Авилон Senat» уже можно вживую оценить флагманскую модель Senat 900, премьера которой состоялась на ПМЭФ-2026.

Эта машина представляет собой глубоко локализованную и стилистически переработанную версию китайского Hongqi H9, адаптированную под стандарты премиум-класса.

Автомобиль впечатляет технической начинкой: полный привод, пневматическая подвеска и мощный трехлитровый двигатель V6 с отдачей в 326 л.с, который разгоняет огромный седан до «сотни» всего за 6,5 секунды.

Стоимость новинки стартует от 12 миллионов рублей и зависит от комплектации. Производство налажено на бывших мощностях завода Toyota в Шушарах.

Планы производителя не ограничиваются одной моделью. В конце следующего года ожидается старт выпуска удлиненной версии под названием Senat 1000, а в будущем модельный ряд обещают пополнить и полноразмерным внедорожником, хотя сроки его появления пока не известны.

О появлении других премиальных отечественных новинок «За рулем» ранее уже рассказывал.