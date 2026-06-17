Как избежать покупки проблемной машины: три этапа грамотной проверки

Эксперты перечислили три этапа проверки автомобиля с пробегом перед покупкой

Многие, собираясь купить машину с рук, первым делом лезут осматривать кузов и салон. На деле же самые серьезные риски кроются совсем в другом месте – в документах и в базе данных. Ошибка может стоить десятков тысяч рублей, если вовремя не проверить историю.

Специалисты выделяют три ключевых шага, которые стоит пройти последовательно. Первый – юридическая проверка: все ли чисто с правами собственности, не наложены ли ограничения. Второй шаг – изучение прошлого автомобиля: аварии, пробег, количество владельцев.

Ну и только потом – технический осмотр. Если пропустить первые два этапа, можно запросто купить кредитный, проблемный или даже битый экземпляр. Особенно аккуратным стоит быть с частными продавцами, где никакой гарантии нет.

Комплексный подход, по словам экспертов, спасает от многих неприятных сюрпризов. Лучше потратить время на проверку заранее, чем потом разбираться с чужими долгами или скрученным пробегом.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

