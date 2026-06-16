Летний ценопад: 8 автомобильных брендов обрушили цены в России

В июне 2026 года скидки на популярные автомобили доходят до 1,3 млн рублей

В России стартовала масштабная летняя распродажа новых машин. Сразу восемь официальных брендов объявили о снижении цен и увеличении прямых скидок на свои автомобили.

Самые заметные предложения у KGM (бывший SsangYong): на рамный внедорожник Rexton скидка выросла на 600 тысяч рублей, достигнув 1,3 миллиона. Теперь эту модель можно приобрести по цене от 4,59 до 5,6 млн рублей.

Универсалы и фургоны Lada Largus подешевели на 30 тысяч рублей дополнительно, а с учетом прежних выгод цены стартуют от 1,5 млн. Седан Aura получил скидку 100 тысяч, снизив стоимость до 2,145-2,345 млн рублей. Коммерческие версии Niva Legend и Granta от «ВИС-Авто» также стали доступнее на 100 тысяч.

Китайские производители активно включились в ценовую гонку. Премиальный Hongqi H6 потерял в цене до 231 тысячи рублей, теперь его можно купить за 4,1-4,4 млн. Кроссовер Exeed RX получил субсидию 250 тысяч от дистрибьютора, а GAC GS8 – скидку 150 тысяч рублей на модели 2025-2026 годов.

Jetour сделал сразу несколько моделей дешевле: популярный Dashing подешевел на 50 тысяч, а топ-версия X70 Plus получила скидку 200 тысяч. Даже недавно вышедшие на рынок кроссоверы Soueast S06 и S07 теперь предлагаются с увеличенными выгодами до 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Li Auto установил спецпредложение на гибридные кроссоверы L6 и L7, снизив рекомендованные цены для покупателей без кредита. Распродажа затронула и вторичный рынок: доля машин со скидками выросла до 35%, а средний дисконт у дилеров достиг 4,5%.