«Золотой лев» для отельного трансфера: V–Class превратили в вызывающий шедевр

Латвийское ателье Dartz представило эпатажный минивэн Mercedes–Benz V–Class

Результат предсказуемо шокирует. Проект Pullman Shere Khan создан для отельного трансфера состоятельных гостей, и тюнеры постарались на славу.

Главная деталь экстерьера – массивная решетка радиатора с трехмерной головой льва, которая светится в темноте. Производитель уверяет, что ее можно легко демонтировать, что, пожалуй, не лишено смысла в этом проекте.

Фургон получил агрессивный передний обвес с множеством воздухозаборников, а на крыше появился спойлер, напоминающий AMG G63 6x6. Завершают образ массивные колесные диски в стиле Maybach и золотистые акценты в отделке окон.

Салон обещает быть не менее вызывающим. Dartz отказался от эко-кожи в пользу натуральных материалов, включая экзотические сорта, однако конкретные их виды держатся в секрете. Известно, что в прошлых проектах ателье использовало кожу китовых гениталий – возможно, и здесь применят нечто подобное.

Mercedes–Benz V–Class

В интерьере появятся сиденья Maybach, старый телевизор в деревянном корпусе и даже винтажный мобильный телефон. Обильное использование настоящего золота также входит в планы.

Цена и дата премьеры пока не раскрыты, проект существует лишь в виде цифровых рендеров. Остается только гадать, какой отель рискнет использовать такой трансфер для своих постояльцев.