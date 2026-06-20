КАМАЗ показал новый эвакуатор — он может утащить две машины

«Смартэко» выпустил эвакуатор со сдвижной платформой на базе шасси КАМАЗ-53251

Нижегородский завод спецтехники «Смартэко» представил эвакуатор со сдвижной платформой на базе шасси КАМАЗ-53251.

Этот эвакуатор может одновременно увезти два автомобиля: один с полной погрузкой на платформу, второй – с частичной погрузкой на бриль, выдерживающий 2.5 тонны. Сдвижная платформа полезными размерами 7500×2500 мм оснащена гидравлической лебедкой на 6 тонн и задними аутригерами. Вся эта конструкция покоится на шасси КАМАЗ-53251 поколения К5, стартовавшем в серийном производстве в прошлом году.

Машина оснащена рядной дизельной «шестеркой» объемом 6,7 литра и мощностью 301 л.с. в паре с 9-ступенчатой МКП. Пневматическая подвеска не только обеспечивает плавность хода, но и позволяет менять высоту платформы при погрузке. Кабина – на четырехточечной подвеске, с низким тоннелем, полноценным «спальником», кондиционером, круиз-контролем и 10-дюймовой бортовой системой. Грузоподъёмность шасси – 12 тонн.

Ранее «За рулем» рассказал о поездке на рефрижираторе КАМАЗ-65658.