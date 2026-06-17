Евро-3 или Евро-5: как проверить класс топлива, не отходя от колонки?

Перечислены четыре способа определить соответствие топлива стандарту Евро-5

По данным 110km.Ru, еще в сентябре 2025 года кабмин разрешил отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин Евро-5 с содержанием серы до 150 мг на кг. Для дизеля порог установили в 350 мг на кг. Старые моторы такое топливо переварят без проблем, а вот для современных агрегатов это может стать приговором. Высокая концентрация серы угрожает катализатору, а присадка ММА (монометилаланин) – самому двигателю. Хорошая новость: проверить экокласс горючего можно прямо на месте, и для этого даже не нужно быть химиком.

Самый надежный путь – попросить паспорт качества. Этот документ обязан лежать в уголке потребителя или выдаваться по первому требованию. Смотрите строку «Экологический класс» или «Обозначение топлива». Если там стоит «К5», значит, перед вами Евро-5. Только не забудьте проверить дату: паспорт действует не дольше 10 дней и оформляется на каждую новую партию.

Второй метод – изучить чек. Закон требует печатать в нем наименование горючего с указанием класса. Для бензина это обычно «АИ-95-К5», для дизеля – «ДТ-Л-К5» (летний) или «ДТ-З-К5» (зимний). Цифра «5» в маркировке – гарантия соответствия стандарту. Любые другие значения – уже повод насторожиться.

Третий вариант – посмотреть, что написано на самой колонке или пистолете. На бирке обязательно должен быть класс топлива, чаще всего это «К5». Нет таких символов или они вызывают сомнения? Лучше отказаться от заправки здесь.

Четвертый способ – оценить репутацию заправки. Крупные федеральные сети, вроде «Лукойла», «Роснефти», «Газпромнефти» и «Татнефти», обычно жестко следят за качеством и маркировкой. Тут вы точно получите достоверную информацию. А вот одиночные или малоизвестные АЗС, особенно в глуши, иногда грешат дешевым контрафактом вместо легального топлива. С ними стоит быть настороже.

С 2016 года, кстати, в России и странах ЕАЭС разрешено продавать только топливо класса К5 (аналог европейского Евро-5). Нынешние послабления – вынужденная мера, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке. Экспорт таких нефтепродуктов в другие страны ЕАЭС запрещен.

О способах сэкономить на топливе «За рулем» ранее тоже подробно рассказал.