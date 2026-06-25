Импорт авто из Китая 2026: легальный обход 180-дневного ограничения

Выясняем, почему новых машин из КНР почти нет – и что с этим делать

Еще полгода назад купить новый автомобиль из Китая было проще простого – были бы деньги. Сегодня те, кто давно не следил за рынком и решил наконец обновить машину, рискует наткнуться на неприятное открытие: новых машин почти нет, цены выросли, а вместо нового авто все чаще предлагают б/у с туманным прошлым.

Но если бы все было так безнадежно, этого материала бы здесь просто не было. Ведь некоторые импортеры уже нашли легальный выход – рассказываем, какой.

Зачем Китай ввел ограничения

Официальная причина – борьба с так называемым серым реэкспортом. В последние годы китайские автомобили активно выкупались посредниками для последующей перепродажи за рубеж. Многие машины, предназначенные для внутреннего рынка, быстро отправлялись в другие страны – в том числе в Россию.

Китайские власти решили ограничить эту практику. Логика простая: если автомобиль полгода числится на учете внутри страны, он юридически становится подержанным – значит, продать его за рубеж как новый уже не выйдет. Производители наконец получают контроль над собственным экспортом.

Как отреагировал рынок

Новые правила оказались неожиданными для многих участников рынка. Некоторые импортеры временно остановили поставки, другие начали предлагать автомобили 2025 года с пробегом. Такие машины под новые ограничения не попадают, однако их стоимость заметно выросла. По данным участников рынка, подержанные машины подорожали на 150-200 тыс. рублей, а некоторые модели с пробегом теперь стоят дороже, чем когда-то стоили новыми. Вот и получается, что правила придумали чиновники в Пекине, а расплачивается рублем за это обычный российский покупатель. Дополнительно усугубил рост утилизационного сбора в декабре 2025 года.

Можно ли привезти новую машину быстрее

Несмотря на ограничения, выход все-таки есть – и он вполне легальный. В китайском законодательстве существует механизм экспортной лицензии. Автомобиль получает статус специализированного транспортного средства, что дает право на его вывоз до истечения 180 дней. Машина при этом остается новой, с нулевым пробегом, а вся процедура занимает около 60 дней.

Звучит просто. На практике это месяцы переговоров, юридическая проработка и выстраивание логистики с нуля. Не каждый готов на это идти.

Кто смог запустить такую схему

Одной из первых компаний, публично заявивших о работающем механизме поставок, стала группа компаний «Долгов Авто» из Владивостока.

Генеральный директор компании Александр Долгов лично посетил площадку в Китае и показал процесс подготовки автомобилей к отправке. На опубликованных кадрах видно, как новые автомобили 2026 года уже загружены на автовозы для отправки в Россию. На некоторых машинах закреплены таблички с именами покупателей.

По словам Александра Долгова, на проработку схемы ушла не одна неделя. «Мы долго работали над логистикой и юридической моделью. Многие говорили, что это невозможно. Но у нас были клиенты, которые ждали новые автомобили, и мы не могли просто предложить им ждать полгода», – рассказал он.

С начала года компания «Долгов Авто» помогла приобрести клиентам более 600 автомобилей. Более половины из них уже пересекли китайскую границу и прибыли на склад временного хранения в Уссурийске – это заключительный этап перед завершением таможенного оформления.

Поставки осуществляются на регулярной основе: автомобили постоянно прибывают в Россию, проходят оформление и направляются владельцам. Часть машин уже успешно выдана клиентам.

Какие автомобили можно заказать

Пока ускоренная схема поставок распространяется на автомобили с двигателями до 160 лошадиных сил – именно этот сегмент остается самым массовым на российском рынке.

Среди моделей, которые можно заказать сегодня:

Nissan Qashqai – от 2 150 000₽

Nissan Sylphy – от 1 700 000₽

Nissan X-Trail – от 2 600 000₽

Toyota RAV4 – от 4 350 000₽

Toyota Corolla – от 2 060 000₽

Honda XR-V – от 2 300 000₽

Hyundai Elantra – от 2 000 000₽

Kia Seltos – от 1 960 000₽

Audi Q3 – от 4 270 000₽

Jetta VS5 – от 2 090 000₽

Jetta VS8 – от 2 165 000₽

Changan UNI-Z – от 3 000 000₽

И это – далеко не полный список автомобилей.

Сколько стоит новый автомобиль

Чтобы понять реальный ценовой уровень, возьмем для примера Mazda CX-5 2026 года с бензиновым двигателем 2.0 (155 л.с.) и передним приводом. Финальная стоимость в Москве с учетом всех таможенных и утилизационных сборов составляет:

Comfort – 2 510 000 руб .

Smart — 2 586 000 руб .

Zhishang Pro — 2 630 000 руб .

Ziya Pro — 3 034 000 руб.

Речь идет о новых автомобилях 2026 года с нулевым пробегом. Цена окончательная – никаких скрытых комиссий и условий мелким шрифтом при получении ключей.

Как не ошибиться с выбором импортера

Когда речь идет о крупных суммах, вы вправе задавать любые вопросы.

Вот пять вещей, которые обязательно стоит проверить до оплаты:

Прозрачность схемы. Добросовестный импортер не ограничивается общими фразами. Он объясняет этапы работы и четко обозначает, кто и за что отвечает на каждом этапе поставки. Если дилер уходит от прямых вопросов – прозрачность явно не входит в список его приоритетов.

Гарантии возврата. Если автомобиль по каким-то причинам не удастся вывезти, деньги должны вернуться полностью. Это должно быть зафиксировано в договоре, а не на словах и не в личной переписке.

Сроки поставки. Формулировки вроде «по мере готовности» – это не сроки, а способ ни за что не отвечать. Нормальный договор содержит конкретные даты и штрафные санкции за их нарушение. Если этого нет, договор фактически не защищает ваши интересы.

Финальная стоимость. Цена должна включать все сборы (таможенные и утилизационный). Иначе приятный ценник на старте обернется неприятным сюрпризом при получении машины.

Подтвержденные факты поставок. Попросите показать реальные доказательства того, что компания уже возила автомобили по этой схеме. Это могут быть видео с площадки, фото машин на СВХ, имена владельцев. Слова не стоят ничего, а вот факты – это уже аргумент.

Стоит ли покупать машину сейчас?

Рынок параллельного импорта непредсказуем – и это, пожалуй, единственное, в чем можно быть уверенным. Правила могут измениться снова, причем, скорее всего, не в пользу покупателя. Но сегодня легально купить новый автомобиль из Китая без ожидания 180 дней – реально.

Первые партии автомобилей, оформленных по новой схеме, уже выдают владельцам в разных регионах России. Пока это так, есть смысл не откладывать.

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