#
Авто из Китая застряли на полгода: что будет с ценами и когда ждать новые модели

Глава «Рольфа»: в 2026 году в РФ не поступило ни одной новой партии авто из КНР

Параллельный импорт автомобилей из Китая в Россию фактически остановился. По словам экспертов и дилеров, с начала года не было поставок машин 2026 модельного года, а виной всему – резкое ужесточение правил экспорта со стороны китайских властей.

Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Новые нормы, подготовленные еще в конце 2025-го, вступили в силу с 1 января. Теперь вывезти из Китая машину, с момента первой регистрации которой прошло меньше 180 дней, можно только с особым документом – «Подтверждением послепродажного обслуживания».

На нём должна стоять печать самого автопроизводителя, согласного на экспорт этого «подержанного» транспортного средства. Раньше схема работала иначе: автомобили для местного рынка покупались, ставились на учёт и тут же снимались с него для отправки за рубеж, причем без всякого разрешения завода-изготовителя. Теперь же, по сути, любую новую машину нужно полгода продержать в Китае, прежде чем её можно будет отправить в другую страну.

Как объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, эти меры – ответ на недовольство самих китайских производителей и властей. Им не нравилась практика, когда новые автомобили массово уезжали из страны под видом поддержанных, часто со скидками для местных дилеров. «На таможне такие машины теперь застревают на полгода», – констатирует Шапарин.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов подтвердил, что с начала года его компания не получила из Китая ни одной новой партии. Ситуацию усугубляет приближающийся китайский Новый год – большой национальный праздник, в период которого деловая активность замирает. Денис Блинов из Evocars добавил, что от поставщиков уже поступили предупреждения: с 1 января исчезла возможность отгружать, к примеру, электромобили Zeekr. По его словам, теперь, чтобы продать новый автомобиль на экспорт, нужно специальное разрешение от завода, которого лишатся до 80% экспортёров.

Последствия для российского рынка

Пока границу не пересекла ни одна машина 2026 года выпуска. Все покупки, по словам руководителя сервиса Carwin Дмитрия Заборы, сейчас приходятся на модели 2025 модельного года – те, что были куплены и поставлены на учёт в Китае ещё в прошлом году. Спрос же, естественно, смещается в сторону новинок, таких как Toyota RAV4 или Corolla нового поколения.

Почему в России стали покупать меньше китайских авто?

Такая пауза в поставках неизбежно ударит по рынку. Во-первых, дилеры ожидают роста цен. Николай Иванов из «Рольфа» прогнозирует, что увеличение стоимости будет не резким, но неизбежным. Во-вторых, возникает реальный риск дефицита популярных моделей, что приведёт к более длительному ожиданию машин.

Ситуацию с некоторыми автомобилями дополнительно осложняет новый порядок расчета утилизационного сбора. Пока дилеры распродают остатки, ввезенные до всех изменений, и цены на них относительно стабильны, если не считать подорожания из-за повышения НДС на 2%.

Какие модели могут стать дефицитными

Эксперты уже составили список марок и моделей, по которым проблемы с поставками наиболее вероятны. Антон Шапарин называет Nissan, Mazda и электромобили Zeekr. Первые две марки – из-за своей высокой популярности и нового утильсбора, а Zeekr — как самые востребованные электрокары. Дмитрий Забора отдельно отметил Mazda CX-5, которая в прошлом году вошла в топ продаж благодаря идеальному, по мнению покупателей, соотношению цены и качества. По его информации, эти кроссоверы уже готовы к отгрузке и стоят недалеко от российско-китайской границы, но пересечь её не могут.

Парадоксальная ситуация складывается на рынке подержанных автомобилей из Китая. Цены на машины 2021-2023 годов выпуска с двигателями мощностью до 160 л. с. уже выросли на 150-200 тысяч рублей. Теперь, как отмечают эксперты, некоторые подержанные модели с пробегом продаются дороже, чем когда-то стоили новые.

Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
06.02.2026 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
